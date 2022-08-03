WinkСериалыСтарое ружье1-й сезон4-я серия
Старое ружье (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2014, Старое ружье. Серия 4
Военный, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1941 год. Петр – простой учитель в маленькой деревне. Он считает себя вне политики и уверен: если вести себя тихо и не перечить властям, тебя не тронут. Но вскоре все меняется. После ожесточенного боя Красная армия отступает, и в село приходят немцы.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КБРежиссёр
Кирилл
Белевич
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актриса
Ирина
Пегова
- ДОАктёр
Добрыня
Оболенский
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Юрий
Ицков
- ДГАктёр
Джошуа
Гроте
- ЮМАктёр
Юлиан
Мау
- ФвАктёр
Фитц
ван Том
- БЗАктёр
Бастиан
Зирих
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АШПродюсер
Александр
Шапошников
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- ЮФХудожник
Юрий
Фоменко
- ТПХудожница
Татьяна
Пояркова
- ЕАХудожник
Евгений
Архангельский
- ПБХудожник
Петр
Багаев
- ЕЛМонтажёр
Екатерина
Лазарева
- ММОператор
Михаил
Милашин
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский