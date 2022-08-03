Старое ружье (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1941 год. Петр – простой учитель в маленькой деревне. Он считает себя вне политики и уверен: если вести себя тихо и не перечить властям, тебя не тронут. Но вскоре все меняется. После ожесточенного боя Красная армия отступает, и в село приходят немцы.

