Старое ружье. Серия 4
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Старое ружье (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2014, Старое ружье. Серия 4
Военный, Драма18+

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О сериале

1941 год. Петр – простой учитель в маленькой деревне. Он считает себя вне политики и уверен: если вести себя тихо и не перечить властям, тебя не тронут. Но вскоре все меняется. После ожесточенного боя Красная армия отступает, и в село приходят немцы.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Старое ружье»