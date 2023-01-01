Старое ружье
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Старое ружье

Старое ружье (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Старое ружье 1 сезон
Военные, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1941 год. Петр – простой учитель в маленькой деревне. Он считает себя вне политики и уверен: если вести себя тихо и не перечить властям, тебя не тронут. Но вскоре все меняется. После ожесточенного боя Красная армия отступает, и в село приходят немцы.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Старое ружье»

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