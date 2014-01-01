Старое ружье. Серия 2
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Старое ружье (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2014, Старое ружье. Серия 2
Военные, Драмы18+

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О сериале

1941 год. Петр – простой учитель в маленькой деревне. Он считает себя вне политики и уверен: если вести себя тихо и не перечить властям, тебя не тронут. Но вскоре все меняется. После ожесточенного боя Красная армия отступает, и в село приходят немцы.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Драмы
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Старое ружье»