Спящий сад (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 1
- 18+73 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 2
- 18+65 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 3
- 18+60 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 4
- 18+64 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 5
- 18+61 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 6
- 18+67 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 7
- 18+61 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 8
- 18+64 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 9
- 18+62 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 10
- 18+61 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 11
- 18+66 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 12
- 18+70 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 13
- 18+66 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 14
- 18+63 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 15
- 18+62 мин
Спящий сад
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Романтическая китайская дорама с элементами детектива — о блогерше, которая ищет свою подругу при помощи специалиста по гипнозу. Сяо Сяо ведет блог, посвященный отношениям, и периодически приходит на популярное ток-шоу, где анализирует влюбленные пары. Однажды туда звонит Линь Шень, профессор и преподаватель психологии, и унижает Сяо Сяо перед зрителями. Позже она узнает, что ее подруга, художница Лао Лао, без вести пропала. Единственная зацепка — ее письмо в центр психологии, где работает Линь Шень. Сяо Сяо решает обманом устроиться его ассистенткой, чтобы раскопать информацию о подруге. Ее ложь быстро всплывает на поверхность, но Линь Шень готов помочь девушке. Для этого понадобятся его познания в гипнозе. Как будут развиваться их отношения и что случилось с Лао Лао, увидите, если будете смотреть дораму «Спящий сад» (2021) онлайн на русском языке в видеосервисе Wink.
Сериал Спящий сад 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЦСРежиссёр
Цзан
Сичуань
- ГЦАктёр
Гун
Цзюнь
- ЦСАктриса
Цяо
Синь
- ЦЧАктёр
Цзин
Чао
- СИАктриса
Сунь
И
- ЧДАктёр
Чжан
До
- ЧЦАктриса
Чжоу
Цици
- ВЦАктёр
Ван
Цзэхуан
- ЛЧАктёр
Лю
Чан
- ЧЛАктёр
Чжан
Лоци
- УЯАктриса
У
Ян
- ЛБСценарист
Лань
Байсэ
- ЧЧПродюсер
Чжан
Чжо
- ЧЧПродюсер
Чжао
Чжолинь
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- НДАктриса дубляжа
Наталья
Долгова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИВКомпозитор
Ирвинг
Виктория
- НЮКомпозитор
Нг
Юйхун