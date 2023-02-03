Спящий сад (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Романтическая китайская дорама с элементами детектива — о блогерше, которая ищет свою подругу при помощи специалиста по гипнозу. Сяо Сяо ведет блог, посвященный отношениям, и периодически приходит на популярное ток-шоу, где анализирует влюбленные пары. Однажды туда звонит Линь Шень, профессор и преподаватель психологии, и унижает Сяо Сяо перед зрителями. Позже она узнает, что ее подруга, художница Лао Лао, без вести пропала. Единственная зацепка — ее письмо в центр психологии, где работает Линь Шень. Сяо Сяо решает обманом устроиться его ассистенткой, чтобы раскопать информацию о подруге. Ее ложь быстро всплывает на поверхность, но Линь Шень готов помочь девушке. Для этого понадобятся его познания в гипнозе. Как будут развиваться их отношения и что случилось с Лао Лао, увидите, если будете смотреть дораму «Спящий сад» (2021) онлайн на русском языке в видеосервисе Wink.

