Спящий сад (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Романтическая китайская дорама с элементами детектива — о блогерше, которая ищет свою подругу при помощи специалиста по гипнозу. Сяо Сяо ведет блог, посвященный отношениям, и периодически приходит на популярное ток-шоу, где анализирует влюбленные пары. Однажды туда звонит Линь Шень, профессор и преподаватель психологии, и унижает Сяо Сяо перед зрителями. Позже она узнает, что ее подруга, художница Лао Лао, без вести пропала. Единственная зацепка — ее письмо в центр психологии, где работает Линь Шень. Сяо Сяо решает обманом устроиться его ассистенткой, чтобы раскопать информацию о подруге. Ее ложь быстро всплывает на поверхность, но Линь Шень готов помочь девушке. Для этого понадобятся его познания в гипнозе. Как будут развиваться их отношения и что случилось с Лао Лао, увидите, если будете смотреть дораму «Спящий сад» (2021) онлайн на русском языке в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЦСРежиссёр
Цзан
Сичуань
- ГЦАктёр
Гун
Цзюнь
- ЦСАктриса
Цяо
Синь
- ЦЧАктёр
Цзин
Чао
- СИАктриса
Сунь
И
- ЧДАктёр
Чжан
До
- ЧЦАктриса
Чжоу
Цици
- ВЦАктёр
Ван
Цзэхуан
- ЛЧАктёр
Лю
Чан
- ЧЛАктёр
Чжан
Лоци
- УЯАктриса
У
Ян
- ЛБСценарист
Лань
Байсэ
- ЧЧПродюсер
Чжан
Чжо
- ЧЧПродюсер
Чжао
Чжолинь
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- НДАктриса дубляжа
Наталья
Долгова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИВКомпозитор
Ирвинг
Виктория
- НЮКомпозитор
Нг
Юйхун