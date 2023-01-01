Бумеранг
Wink
Детям
Спроси Тому
1-й сезон
Бумеранг
8.62023, Бумеранг
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Спроси Тому (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Новый познавательный сериал от создателей проекта «Тима и Тома».

В каждой серии слонёнок Тома вместе со своим другом, бегемотиком Тимой, ищут ответы на детские вопросы. Как приготовить десерт, что такое воздух, как справиться с обидой? Тима и Тома расскажут и покажут!

Больших и маленьких поклонников сериала ждут интересные вопросы, неожиданные ответы, шутки и открытия главных героев. Есть вопрос — спроси Тому!

Сериал Бумеранг 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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