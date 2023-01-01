Спроси Тому (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Новый познавательный сериал от создателей проекта «Тима и Тома».



В каждой серии слонёнок Тома вместе со своим другом, бегемотиком Тимой, ищут ответы на детские вопросы. Как приготовить десерт, что такое воздух, как справиться с обидой? Тима и Тома расскажут и покажут!



Больших и маленьких поклонников сериала ждут интересные вопросы, неожиданные ответы, шутки и открытия главных героев. Есть вопрос — спроси Тому!



Сериал Хали-хало! 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.