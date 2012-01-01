Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Горькая правда. Новая карьера Райли стремительно развивается. Ее повышают. Но в то время как у дочери начинаются проблемы в школе, Райли приходится отчаянно балансировать на грани между ответственной матерью и новоиспеченным менеджером. На новой должности у Райли возникает конфликт интересов с сотрудницей по имени Селена, которая нарушает правила общения с клиентами. Эван узнает важную информацию о своем брате Кайле и должен найти способ сообщить ее Райли.



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