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Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Список клиентов. Сезон 1. Серия 3
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Горькая правда. Новая карьера Райли стремительно развивается. Ее повышают. Но в то время как у дочери начинаются проблемы в школе, Райли приходится отчаянно балансировать на грани между ответственной матерью и новоиспеченным менеджером. На новой должности у Райли возникает конфликт интересов с сотрудницей по имени Селена, которая нарушает правила общения с клиентами. Эван узнает важную информацию о своем брате Кайле и должен найти способ сообщить ее Райли.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»