Скульптура
Wink
Детям
Спасенные Шедевры России
1-й сезон
Скульптура

Спасенные Шедевры России (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.42018, Скульптура
Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Спасенные шедевры России» расскажет о реставрации самых известных памятников отечественной культуры, а приглашенные лекторы – о тонкостях и сложностях проделанной работы.

Сериал Скульптура 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг