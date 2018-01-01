Спасенные Шедевры России (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.42018, Скульптура
Документальный12+
Сезоны и серии
О сериале
«Спасенные шедевры России» расскажет о реставрации самых известных памятников отечественной культуры, а приглашенные лекторы – о тонкостях и сложностях проделанной работы.
