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Спасенные Шедевры России
1-й сезон
Мебель

Спасенные Шедевры России (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.02018, Мебель
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Спасенные шедевры России» расскажет о реставрации самых известных памятников отечественной культуры, а приглашенные лекторы – о тонкостях и сложностях проделанной работы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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