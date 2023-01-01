Спасенные Шедевры России
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Спасенные Шедевры России

Спасенные Шедевры России (сериал, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Спасенные Шедевры России 1 сезон
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Спасенные шедевры России» расскажет о реставрации самых известных памятников отечественной культуры, а приглашенные лекторы – о тонкостях и сложностях проделанной работы.

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