Спасенные Шедевры России (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2018, Игорь Грабарь
Документальный

«Спасенные шедевры России» расскажет о реставрации самых известных памятников отечественной культуры, а приглашенные лекторы – о тонкостях и сложностях проделанной работы.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

