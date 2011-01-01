Спартак: Боги арены. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Спартак: Боги арены
1-й сезон
1-я серия

Спартак: Боги арены (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.32011, Spartacus: Gods of the Arena
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Власть в Капае берет в свои руки жестокий и честолюбивый Квинта Лентула Батиата. Он очень упорно занимает тренировками гладиаторов, и готов пойти на все, лишь бы вернуть дому гладиаторов былую славу, и увековечить свой роди в истории.

Сериал Спартак: Боги арены 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Исторические, Боевики, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спартак: Боги арены»