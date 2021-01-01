Советский дизайн (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Предметный мир советской эпохи не изучен – хотя он не исчез вместе с развалом страны и по-прежнему определяет эстетику нашей повседневной жизни. Мы каждый день пользуемся вещами, придуманными советскими дизайнерами, живем в зданиях, спроектированными советскими архитекторами, ездим в вагонах метро, сконструированных советскими инженерами. Каждая вещь имеет за собой историю создания и историю создателя. Фотоаппараты «Зенит», часы «Слава», «Полет», «Луч», «Ракета», радиоприемники VEF, холодильники «ЗиЛ», автомобили «Москвич» и «Лада», и молочная бутылка с круглым горлышком расскажут об ушедшей эпохе и о том, почему мы такие какие есть.

