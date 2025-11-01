Сосед-любовник. Сезон 1. Серия 41
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Сериалы
Сосед-любовник
1-й сезон
41-я серия

Сосед-любовник (сериал, 2025) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

6.32025, Cohabitating Lover
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История любви на грани ненависти. Богатая наследница и предприниматель-самоучка вынуждены жить под одной крышей. Постоянные ссоры и нелепые случайности — лишь начало их истории. Что случится, когда две противоположности поймут, что у них больше общего, чем казалось? Захватывающий сериал о любви, взрослении и неожиданных поворотах судьбы, где каждое решение может стать роковым.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.1 IMDb