Сосед-любовник
Wink
Сериалы
Сосед-любовник

Сосед-любовник (сериал, 2025) смотреть онлайн

6.32025, Cohabitating Lover 1 сезон
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История любви на грани ненависти. Богатая наследница и предприниматель-самоучка вынуждены жить под одной крышей. Постоянные ссоры и нелепые случайности — лишь начало их истории. Что случится, когда две противоположности поймут, что у них больше общего, чем казалось? Захватывающий сериал о любви, взрослении и неожиданных поворотах судьбы, где каждое решение может стать роковым.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама

Рейтинг