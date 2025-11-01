Сосед-любовник (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

История любви на грани ненависти. Богатая наследница и предприниматель-самоучка вынуждены жить под одной крышей. Постоянные ссоры и нелепые случайности — лишь начало их истории. Что случится, когда две противоположности поймут, что у них больше общего, чем казалось? Захватывающий сериал о любви, взрослении и неожиданных поворотах судьбы, где каждое решение может стать роковым.

