Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 2002) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
9.62002, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+56 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 1
- 18+56 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 2
- 18+52 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 3
- 18+56 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 4
- 18+53 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 5
- 18+53 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 6
- 18+52 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Сер�ия 7
- 18+54 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 8
- 18+56 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 9
- 18+52 мин
Сопрано (в �переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 10
- 18+46 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 11
- 18+54 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 12
- 18+73 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 4 Серия 13
Сюжет
Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. �Внимание ненормативная лексика!
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