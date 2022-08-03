Сообщество. Сезон 5. Серия 12
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Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

2014, Community
Комедия18+

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О сериале

Комитет по спасению Гриндейла достиг почти всех своих целей, однако, становится известно, что колледж ожидает проверка страховой компании, и если что-то не устроит комиссию, его могут закрыть.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»