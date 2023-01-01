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Сообщество (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Community 6 сезонов
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал рассказывает о студенческом сообществе, которое состоит из школьных неудачников, недавно разведeнных домохозяек и пожилых людей, старающихся сохранить трезвый ум.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»

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