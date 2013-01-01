Сообщество. Сезон 4. серия 8
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Сообщество (сериал, 2013) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

2013, Community
Комедия18+

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О сериале

Когда декан Пелтон планирует провести в колледже Гриндейл вечеринку, куда девушки пригласили бы парней в качестве пары, так называемые танцы «Сэйди Хокинс», Бритта хочет в качестве протеста устроить вечеринку под названием «Софи Би Хокинс» - но в итоге судьба играет с ней злую шутку.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»