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4-й сезон

Сообщество (сериал, 2011) сезон 4 смотреть онлайн

2011, Community 13 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал рассказывает о студенческом сообществе, которое состоит из школьных неудачников, недавно разведeнных домохозяек и пожилых людей, старающихся сохранить трезвый ум.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»