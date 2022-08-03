Сообщество. Сезон 4. серия 7
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Сообщество (сериал, 2013) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2013, Community
Комедия18+

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О сериале

Декан Пелтон хочет заполучить «кита» (кодовое слово для перспективного и богатого студента) и просит Джеффа, Бритту и Энни помочь привлечь его. Пирс узнает об этом и начинает возмущаться. Тем временем, Эбед вступает в новое студенческое братство колледжа Гриндейл, а Трой и Ширли приступают к занятиям физкультурой, в которых Ширли преуспевает, а Трою все дается с трудом.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»