Декан Пелтон хочет заполучить «кита» (кодовое слово для перспективного и богатого студента) и просит Джеффа, Бритту и Энни помочь привлечь его. Пирс узнает об этом и начинает возмущаться. Тем временем, Эбед вступает в новое студенческое братство колледжа Гриндейл, а Трой и Ширли приступают к занятиям физкультурой, в которых Ширли преуспевает, а Трою все дается с трудом.

