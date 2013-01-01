Сообщество (сериал, 2013) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Упустив возможность зарегистрироваться на лекцию по «Истории Мороженого» сообщество приступает к изучению европейской истории с профессором Ноэлем Корнуоллисом. Ситуацию ухудшает возвращение нахальных немецких студентов из предыдущего сезона, с которыми Джефф и Ширли сталкиваются за иг�рой в настольный футбол. Тем временем, к ужасу декана Пелтона в кампус возвращается Чан.



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