По пути на костюмированную вечеринку в честь Хэллоуина, которую проводит Вики, участники сообщества наведываются в особняк Пирса. Оказывается, что он случайно заперся в своем бункере. В то время как Пирс изнемогает за закрытыми дверями, вся группа обыскивает темный и странный дом в поисках книги, которая скрывает код к замку двери. Во время поисков им открываются некоторые тайны этого дома.

