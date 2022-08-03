Сообщество. Сезон 4. серия 3
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Сообщество (сериал, 2013) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2013, Community
Комедия18+

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О сериале

По пути на костюмированную вечеринку в честь Хэллоуина, которую проводит Вики, участники сообщества наведываются в особняк Пирса. Оказывается, что он случайно заперся в своем бункере. В то время как Пирс изнемогает за закрытыми дверями, вся группа обыскивает темный и странный дом в поисках книги, которая скрывает код к замку двери. Во время поисков им открываются некоторые тайны этого дома.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»