Сообщество. Сезон 3. Серия 17
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17-я серия

Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

2011, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Этот эпизод представлен в стиле сериала «Закон и порядок». Сообщество пытается найти того, кто испортил их задание курса биологии по выращиванию сладкого картофеля.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»