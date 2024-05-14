Соммердаль (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

Казалось, что Дэн Соммердаль наконец нашел умиротворение в отношениях с новой девушкой Йозефиной, но ее обвинили в наркоторговле. В 5 сезоне герою придется вновь побороться за личное счастье и попутно раскрыть немало новых неожиданных кейсов, включая дело о местной мафии. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Соммердаль» онлайн в подписке Amediateka. 5 сезон уже доступен на нашем сервисе.



Пятый сезон датского детектива застает Дэна Соммердаля спустя полгода после ареста его возлюбленной Йозефины. Он отчаянно пытается выяснить, каков прогресс по ее делу, но даже коллега из отдела по обороту наркотиков не может ему ничем помочь. Марианна и его друг Флемминг были теми, кто поймал Йозефину с поличным, и теперь Соммердаль не может им доверять. Тем не менее, в Хельсингёре снова убийство, и троим друзьям предстоит работать сообща, чтобы его раскрыть. На ярмарке аттракционов посреди всеобщего веселья прозвучал оглушительный выстрел. Погиб продавец в тире. Приехав на место, Соммердаль понимает, что, возможно, убийца совершил ошибку и расправился не с тем.



Какие шаги предпримет герой, чтобы найти преступника, и сможет ли простить близких друзей? Узнаете, если будете смотреть сериал «Соммердаль» на Wink в подписке Amediateka. 5 сезон обещает еще больше детективных поворотов и больше тонкостей в сложных отношениях героев.



