9.32012, Haereul pumeun Dal
Мелодрамы, Исторические16+
Солнце в объятиях Луны (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+73 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+69 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+67 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+67 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+67 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+67 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+65 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+65 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+63 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+64 мин
Солнце в объятиях Луны
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Костюмная корейская дорама, напоминающая «Ромео и Джульетту» Шекспира. Наследный принц Ли Хвон и девочка из титулованного рода Ен-у были с детства обручены, искренне привязаны друг к другу и мечтали создать семью, когда вырастут. Однако нашлись злопыхатели, которым этот союз был невыгоден. Юная Ен-у стала жертвой покушения, но ей удалось чудом выжить и найти приют в доме шаманки. Она воспитала девочку как дочь, обучила своему ремеслу и нарекла именем Воль. Тем временем Ли Хвон так и не смог оправиться от потери возлюбленной, он вырос холодным и бесчувственным.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Мелодрамы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb