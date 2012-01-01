Солнце в объятиях Луны (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Костюмная корейская дорама, напоминающая «Ромео и Джульетту» Шекспира. Наследный принц Ли Хвон и девочка из титулованного рода Ен-у были с детства обручены, искренне привязаны друг к другу и мечтали создать семью, когда вырастут. Однако нашлись злопыхатели, которым этот союз был невыгоден. Юная Ен-у стала жертвой покушения, но ей удалось чудом выжить и найти приют в доме шаманки. Она воспитала девочку как дочь, обучила своему ремеслу и нарекла именем Воль. Тем временем Ли Хвон так и не смог оправиться от потери возлюбленной, он вырос холодным и бесчувственным.



