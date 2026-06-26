Соболев_тут. Сезон 1. Серия 9
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Соболев_тут
1-й сезон
9-я серия
2021, Соболев_тут. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу18+
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Соболев_тут (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Развлекательное тревел-шоу, в котором комик Илья Соболев путешествует по городам России и вместе с местными жителями исследует небанальные места. Отпустить на волю раненого могильника, получить магическую защиту от монаха-отшельника, поймать огромного сома на пенопласт — в каждом городе для Соболева приготовили увлекательные приключения. В завершение каждого выпуска Илья будет выступать со стендап-концертом и импровизацией со зрителями.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
27 мин / 00:27

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