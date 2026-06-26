WinkСериалыСоболев_тут1-й сезон8-я серия
2021, Соболев_тут. Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу18+
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Соболев_тут (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+21 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 1
- 18+19 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 3
- 18+30 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 4
- 18+19 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 5
- 18+20 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 6
- 18+17 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 8
- 18+28 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
Соболев_тут
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Развлекательное тревел-шоу, в котором комик Илья Соболев путешествует по городам России и вместе с местными жителями исследует небанальные места. Отпустить на волю раненого могильника, получить магическую защиту от монаха-отшельника, поймать огромного сома на пенопласт — в каждом городе для Соболева приготовили увлекательные приключения. В завершение каждого выпуска Илья будет выступать со стендап-концертом и импровизацией со зрителями.