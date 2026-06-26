Развлекательное тревел-шоу, в котором комик Илья Соболев путешествует по городам России и вместе с местными жителями исследует небанальные места. Отпустить на волю раненого могильника, получить магическую защиту от монаха-отшельника, поймать огромного сома на пенопласт — в каждом городе для Соболева приготовили увлекательные приключения. В завершение каждого выпуска Илья будет выступать со стендап-концертом и импровизацией со зрителями.

