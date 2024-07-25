Собака в доме. Сезон 2. Серия 26
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Собака в доме
2-й сезон
26-я серия

Собака в доме (сериал, 2013) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

8.22013, Собака в доме. Сезон 2. Серия 26
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Вы давно мечтали о собаке и, наконец, заветный питомец живет вместе с вами. Какой бы ни была собака – покладистой или капризной, трусливой или задиристой, добродушной или агрессивной, грустной или веселой, более верного и надежного друга человеку не найти.

В каждой серии Андрей будет приходить домой к владельцам собак, выяснять, что беспокоит хозяев и шаг за шагом рассказывать, как справиться с проблемой. Программа «Собака в доме» поможет избежать ошибок, решить любые проблемы с собакой: от правильного воспитания до красивой стрижки и здоровья.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

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