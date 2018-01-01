Собака в доме (сериал, 2012) смотреть онлайн

Вы давно мечтали о собаке и, наконец, заветный питомец живет вместе с вами. Какой бы ни была собака – покладистой или капризной, трусливой или задиристой, добродушной или агрессивной, грустной или веселой, более верного и надежного друга человеку не найти.



В каждой серии Андрей будет приходить домой к владельцам собак, выяснять, что беспокоит хозяев и шаг за шагом рассказывать, как справиться с проблемой. Программа «Собака в доме» поможет избежать ошибок, решить любые проблемы с собакой: от правильного воспитания до красивой стрижки и здоровья.



