Случайный брак. Серия 1
Wink
Сериалы
Случайный брак
1-й сезон
1-я серия
8.72022, Случайный брак. Серия 1
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Случайный брак (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любовная мелодрама с Александрой Соловьевой, актрисой ироничного драмеди «Везет». Тимофей с детства влюблен в Настю — талантливую художницу из провинциального города. Парень решается сделать ей предложение, однако получает отказ. Пытаясь избежать свадьбы с навязанным мамой женихом, девушка выходит замуж за Дениса, с которым едва знакома. Вскоре Настя понимает, что совершила ошибку, и пытается все исправить, но ее муж исчез и не выходит на связь. Не терпится узнать, к чему приводят такие бракосочетания? Тогда оформляйте подписку, чтобы смотреть сериал «Случайный брак» 2022 года на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Случайный брак»