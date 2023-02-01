Случайный брак (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Любовная мелодрама с Александрой Соловьевой, актрисой ироничного драмеди «Везет». Тимофей с детства влюблен в Настю — талантливую художницу из провинциального города. Парень решается сделать ей предложение, однако получает отказ. Пытаясь избежать свадьбы с навязанным мамой женихом, девушка выходит замуж за Дениса, с которым едва знакома. Вскоре Настя понимает, что совершила ошибку, и пытается все исправить, но ее муж исчез и не выходит на связь. Не терпится узнать, к чему приводят такие бракосочетания? Тогда оформляйте подписку, чтобы смотреть сериал «Случайный брак» 2022 года на нашем видеосервисе Wink!

