Слабый герой (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.32022, Слабый герой. Сезон 1. Серия 5
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ен Щи-ын — лучший ученик в школе, где процветает буллинг и угнетение слабых. Хотя парень невысокого роста и выглядит слабым, он использует интеллект, чтобы бороться с насилием внутри и за пределами учебного заведения.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма
КачествоFull HD
Время35 мин / 00:35
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ЮСРежиссёр
Ю
Су-мин
- ПТРежиссёр
Пак
Тан-хи
- ПЧАктёр
Пак
Чи-хун
- ЧХАктёр
Чхве
Хён-ук
- ХГАктёр
Хон
Гён
- КСАктёр
Ким
Су-гём
- ЛЁАктриса
Ли
Ён
- ЩСАктёр
Щин
Сын-хо
- ЮДАктёр
Юн
Джон-хун
- ЧУАктёр
Чха
У-мин
- НЧАктёр
На
Чхоль
- ЧХАктёр
Чо
Хан-чхоль
- ЮССценарист
Ю
Су-мин
- ХДПродюсер
Хан
Джун-хи
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- МЩАктёр дубляжа
Михаил
Щербинин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- PКомпозитор
Primary