Слабый герой
Wink
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Слабый герой
9.32022, Слабый герой 1 сезон
Драмы, Криминал18+

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Слабый герой (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Ен Щи-ын — лучший ученик в школе, где процветает буллинг и угнетение слабых. Хотя парень невысокого роста и выглядит слабым, он использует интеллект, чтобы бороться с насилием внутри и за пределами учебного заведения.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слабый герой»

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