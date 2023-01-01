Слабый герой (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Ен Щи-ын — лучший ученик в школе, где процветает буллинг и угнетение слабых. Хотя парень невысокого роста и выглядит слабым, он использует интеллект, чтобы бороться с насилием внутри и за пределами учебного заведения.



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