Слабый герой. Сезон 1
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1-й сезон

Слабый герой (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.32022, Слабый герой. Сезон 1 8 серий
Драма, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ен Щи-ын — лучший ученик в школе, где процветает буллинг и угнетение слабых. Хотя парень невысокого роста и выглядит слабым, он использует интеллект, чтобы бороться с насилием внутри и за пределами учебного заведения.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слабый герой»