Сквозь снег. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Сквозь снег
2-й сезон
10-я серия
2020, Snowpiercer
Фантастика, Боевики18+
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Сквозь снег (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

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О сериале

Выжившие после глобальной катастрофы люди нашли убежище в огромном поезде. Его пассажиры жестко разделены на классы, но среди них назревает восстание. Фантастическая драма «Сквозь снег» — сериал, ставший телевизионной адаптацией графического романа, лежащего в основе одноименного фильма Пон Джун-хо.

Когда глобальное потепление чуть не уничтожает человеческую цивилизацию, ученые разрабатывают способ снизить мировую температуру. Однако в результате планета покрывается льдом и снегом, климат становится смертельным для людей, а немногие выжившие укрываются в стенах невероятных размеров поезда, без остановки катящего по закольцованному пути. В составе более тысячи вагонов, и все они разделены по классам пассажиров: те, кто живет впереди, купаются в роскоши, тогда как в хвосте влачат жалкое существование бедняки. Бывший полицейский Андре Лейтон готовит настоящую революцию угнетенных, но для этого ему нужно досконально изучить план поезда. Как раз в это время происходит жестокое убийство, и Лейтону поручают расследование.

Чтобы узнать, как Андре воспользуется этим шансом, смотрите сериал «Сквозь снег» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Фантастика, Боевики, Драмы, Триллеры
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Сквозь снег»