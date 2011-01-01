Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

"Есть только один способ опробовать дело". Прошло 2 года с тех пор как Пэтти и Эллен в последний раз работали вместе. Эллен возобновляет общение со своим старым школьным другом Крисом Санчесом, который недавно вернулся после работы по контракту с ближневосточной корпорацией Хай Стар. Она решает заняться делом, связанным с этой корпорацией, но все советуют ей не связываться с темной историей. Тем временем, глава Хай Стар Говард Эриксон лоббирует в правительстве финансирование своей организации. Пэтти воспитывает внучку Кэтрин и продолжает юридическую практику.



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