Схватка. Сезон 4. Серия 1
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Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

2011, Damages 4.1
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Есть только один способ опробовать дело". Прошло 2 года с тех пор как Пэтти и Эллен в последний раз работали вместе. Эллен возобновляет общение со своим старым школьным другом Крисом Санчесом, который недавно вернулся после работы по контракту с ближневосточной корпорацией Хай Стар. Она решает заняться делом, связанным с этой корпорацией, но все советуют ей не связываться с темной историей. Тем временем, глава Хай Стар Говард Эриксон лоббирует в правительстве финансирование своей организации. Пэтти воспитывает внучку Кэтрин и продолжает юридическую практику.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

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