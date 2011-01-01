Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
2011, Damages 4.1
Триллеры, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Есть только один способ опробовать дело". Прошло 2 года с тех пор как Пэтти и Эллен в последний раз работали вместе. Эллен возобновляет общение со своим старым школьным другом Крисом Санчесом, который недавно вернулся после работы по контракту с ближневосточной корпорацией Хай Стар. Она решает заняться делом, связанным с этой корпорацией, но все советуют ей не связываться с темной историей. Тем временем, глава Хай Стар Говард Эриксон лоббирует в правительстве финансирование своей организации. Пэтти воспитывает внучку Кэтрин и продолжает юридическую практику.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыЗарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн