Схватка (сериал, 2011) сезон 4 смотреть онлайн
2011, Damages 4 10 серий
Триллер, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Эллен, умная и талантливая выпускница юридической школы, становится помощником Пэтти Хьюз, самой «зубастой акулы» среди адвокатов, которая занимается делами только с очень крупными ставками. Но спустя некоторое время Эллен понимает, что наняли ее не только благодаря хорошему аттестату. Когда Пэтти решает подать иск против влиятельного миллиардера по имени Артур Фробишер, она ставит под угрозу не только собственную жизнь, но и благополучие Эллен и еe родных…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн