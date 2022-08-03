Схватка (сериал, 2011) сезон 4 смотреть онлайн

Эллен, умная и талантливая выпускница юридической школы, становится помощником Пэтти Хьюз, самой «зубастой акулы» среди адвокатов, которая занимается делами только с очень крупными ставками. Но спустя некоторое время Эллен понимает, что наняли ее не только благодаря хорошему аттестату. Когда Пэтти решает подать иск против влиятельного миллиардера по имени Артур Фробишер, она ставит под угрозу не только собственную жизнь, но и благополучие Эллен и еe родных…

