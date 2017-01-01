Скелет в шкафу. Сезон 1. Серия 55
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Скелет в шкафу
1-й сезон
55-я серия

Скелет в шкафу (сериал, 2017) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн бесплатно

6.72017, Скелет в шкафу. Сезон 1. Серия 55
Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Реальные истории расследования семейных тайн и хитросплетенных интриг под крышей одного дома. Иногда самые близкие люди преподносят самые большие сюрпризы. Многосерийная докудрама «Скелет в шкафу» основана на публичных откровениях непосредственных участников событий, реконструированных на экране в формате «видеоселфи». Каждая серия документально-детективного цикла рассказывает о простых людях, переживающих перелом судьбы после потрясающего открытия или разоблачения. Мать взрослого сына, готовящегося к свадьбе, узнает о его внебрачном ребенке от неизвестной девушки. Усыновленные дети выясняют правду о своем происхождении. Обманутые жены раскрывают предательство мужей, а тайные любовники становятся мишенью шантажистов. Жертвы и виновники шокирующего обмана оказываются на распутье, вынужденные выбирать дальнейший путь, когда земля уходит из-под ног.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

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