Сирена. Сезон 1. Серия 4
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Сирена (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Siren
Фэнтези, Ужасы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Фантастический сериал о крайне недружелюбных русалках. Рыбаки из небольшого города у океана ловят в свои сети девушку с хвостом. Удивительное создание отправляют в лабораторию на исследование. На помощь русалке спешит ее сестра в облике человека.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сирена»