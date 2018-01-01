Шучу. Сезон 1. Серия 9
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Шучу (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.32018, Kidding
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шоумен Джефф много лет несет добро и свет с миллионов телеэкранов. Однако в его реальной жизни всe плохо: один из сыновей погибает в автокатастрофе, отношения с другим — рушатся, а жена уходит к любовнику. С каждым днем состояние Джеффа ухудшается, и однажды он срывается с катушек.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шучу»