Штисель. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Штисель
2-й сезон
8-я серия
8.02015, Shtisel
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Штисель (сериал, 2015) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Cериал, переносящий нас в ортодоксальный мир квартала Меа Шеарим. Акива Штисель влюбляется в молодую вдову с ребёнком. Это не вписывается в планы его отца, подыскивающего сыну подходящую невесту.

Страна
Израиль
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb