Штисель (сериал, 2015) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
- 18+48 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 1
- 18+51 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 2
- 18+53 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 3
- 18+44 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 4
- 18+58 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 5
- 18+46 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 6
- 18+49 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 7
- 18+51 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 8
- 18+49 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 9
- 18+50 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 10
- 18+57 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 11
- 18+52 мин
Штисель
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Cериал, переносящий нас в ортодоксальный мир квартала Меа Шеарим. Акива Штисель влюбляется в молодую вдову с ребёнком. Это не вписывается в планы его отца, подыскивающего сыну подходящую невесту.
Сериал Штисель 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb