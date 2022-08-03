WinkДетямКуклы против нас1-й сезонШтеффи проводит опыты с Таффи - Барби и Кен в ШОКЕ! Смешные видео для девочек
Куклы против нас (сериал, 2021) сезон 1 серия 123 смотреть онлайн
7.32021, Штеффи проводит опыты с Таффи - Барби и Кен в ШОКЕ! Смешные видео для девочек
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Эта серия пока недоступна
О сериале
Куклы против Нас - канал для девочек. Мультики про приключения Барби, Кена, Штеффи, Леди Баг, ЛОЛ и других любимых кукол. Играем и смотрим веселые истории про любимых героев вместе! Приятного просмотра!