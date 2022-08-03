WinkДетямКуклы против нас1-й сезонБарби уснула на пляже! Чем займутся Челси и Штеффи? Смешные видео для девочек про Барби
Куклы против нас (сериал, 2021) сезон 1 серия 91 смотреть онлайн
7.32021, Барби уснула на пляже! Чем займутся Челси и Штеффи? Смешные видео для девочек про Барби
Блог18+
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О сериале
Куклы против Нас - канал для девочек. Мультики про приключения Барби, Кена, Штеффи, Леди Баг, ЛОЛ и других любимых кукол. Играем и смотрим веселые истории про любимых героев вместе! Приятного просмотра!