День рождения Штеффи! Куклы мамы и дочки Барби на празднике. Видео для девочек
Wink
Детям
Куклы против нас
1-й сезон
День рождения Штеффи! Куклы мамы и дочки Барби на празднике. Видео для девочек

Куклы против нас (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

7.32021, День рождения Штеффи! Куклы мамы и дочки Барби на празднике. Видео для девочек
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Куклы против Нас - канал для девочек. Мультики про приключения Барби, Кена, Штеффи, Леди Баг, ЛОЛ и других любимых кукол. Играем и смотрим веселые истории про любимых героев вместе! Приятного просмотра!

Жанр
Блог
Время
5 мин / 00:05

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